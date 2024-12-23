Suriye’de YPG’ye destek: ABD’den bölgeye 1.100 ek asker

Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’nin dağıtılması yönündeki tutumu sürerken, ABD Fırat’ın doğusundaki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Pentagon, iki uçakla PKK/YPG’ye yeni silah ve ekipman sevkiyatı gerçekleştirdi.

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Suriye’de YPG’ye destek: ABD’den bölgeye 1.100 ek asker
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Amerikan seçimlerinde Donald Trump’ın zaferiyle Suriye sahasındaki dengeler yeniden şekilleniyor. Fırat’ın doğusundaki Amerikan asker sayısı 900’den 2 bine çıkarıldı. Ayrıca, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Tel Rıfat ve Menbiç’te PKK/YPG’ye karşı kazandığı başarılar, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı’nda devam eden çatışmalar, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırma kararında etkili oldu.

SMO’nun Ayn el-Arab kuşatmasını güçlendirdiği sırada, Deyrizor’da Arap aşiretlerinin PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesi, Türkiye’nin Washington’a “YPG silah bıraksın, örgüt dağıtılsın” teklifini iletmesine yol açtı. Ancak Pentagon bu teklifi reddederek, “YPG’yi dağıtma planımız yok” yanıtını verdi.

PKK/YPG, Ayn el-Arab, Haseke ve Kamışlı gibi stratejik noktalara odaklanırken, Pentagon’un bu bölgelere ek 1.100 Amerikan askeri konuşlandırdığı belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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