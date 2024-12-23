DEM Parti heyeti ile Bafel Talabani’den ortak mesaj: PYD’ye destek masada

Yapılan görüşmede, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Suriye’deki geçiş sürecine dahil edilmesi konusu masaya yatırıldı. Ayrıca, PYD/YPG komutanlarından Ferhat Abdi Şahin’e (Mazlum Abdi) destek mesajları dile getirildi.

DEM Parti tarafından görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Mazlum Abdi’nin bu süreçteki çabalarını ve girişimlerini kıymetli buluyoruz" ifadelerine yer verildi. Heyetin temaslarını KYB’nin merkezi olan Süleymaniye’de sürdüreceği açıklandı.