DEM Parti heyeti ile Bafel Talabani’den ortak mesaj: PYD’ye destek masada
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Erbil’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafel Talabani ile bir araya geldi.
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Yapılan görüşmede, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Suriye’deki geçiş sürecine dahil edilmesi konusu masaya yatırıldı. Ayrıca, PYD/YPG komutanlarından Ferhat Abdi Şahin’e (Mazlum Abdi) destek mesajları dile getirildi.
DEM Parti tarafından görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Mazlum Abdi’nin bu süreçteki çabalarını ve girişimlerini kıymetli buluyoruz" ifadelerine yer verildi. Heyetin temaslarını KYB’nin merkezi olan Süleymaniye’de sürdüreceği açıklandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi