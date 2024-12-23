Ticaret Bakanlığı’ndan yılbaşında cezalara büyük zam! İşte yeni rakamlar

Yeni düzenlemeye göre, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilecek cezaların alt sınırı 143 bin 930 TL, üst sınırı ise 1 milyon 439 bin 300 TL olarak belirlendi.

Ayrıca perakende işletmelerde satışa sunulan malların fiyat etiketi veya fiyat listelerine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için kesilen ceza, 2 bin 200 TL’den 3 bin 166 TL’ye yükseltildi.

2025 yılında tüketicilere aidatsız kredi kartı sunmayan kuruluşlara ise 79 milyon 171 bin 438 TL idari para cezası uygulanacak. Elektronik ticarette tüketicilere tanınan bilgilendirme ve hak kullanımlarına aykırı davranılması halinde her bir işlem veya sözleşme için ceza 3 bin 166 TL olacak.