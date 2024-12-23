Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Edirne’de operasyonla yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Edirne’de operasyonla yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonda, İ.Ö. ve Z.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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