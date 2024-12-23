Kar yağışı hayatı felç etti: 40 köy yolu kapalı

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. 59 araç ve 120 kişilik ekiple sürdürülen kar temizleme ve küreme çalışmalarında yolların bir an önce ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ayrıca Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki 2 bin rakımlı ve keskin virajlara sahip Cankurtaran bölgesinde tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve ilçe yollarının açık kalması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.