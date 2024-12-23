Kar yağışı hayatı felç etti: 40 köy yolu kapalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Nazımiye ilçesinde 23, Ovacık ilçesinde 17 olmak üzere toplam 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar yağışı hayatı felç etti: 40 köy yolu kapalı
Yayınlanma:

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. 59 araç ve 120 kişilik ekiple sürdürülen kar temizleme ve küreme çalışmalarında yolların bir an önce ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ayrıca Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki 2 bin rakımlı ve keskin virajlara sahip Cankurtaran bölgesinde tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve ilçe yollarının açık kalması için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Kritik verilere dikkat!Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Kritik verilere dikkat!Altın Fiyatları
Brezilya’da faciası: 41 kişi hayatını kaybettiBrezilya’da faciası: 41 kişi hayatını kaybettiDünya
tunceli kar yağışı
Günün Manşetleri
24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı
Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı
Sahte alkol üreticilerine büyük darbe
Halk otobüsleri küle döndü
23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Bahçeli yine Öcalan çağrısı yaptı
Hakan Fidan ve Ahmed Şara'dan ilk açıklama
Galatasaray yılı lider olarak kapatıyor: 5-1’lik zafer!
'Bi Tık’ çetesine darbe
Hakan Fidan, Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
Çok Okunanlar
Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Kilitli faylar için hazırlıklı olun" Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Kilitli faylar için hazırlıklı olun"
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "Deprem bekliyoruz..." Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "Deprem bekliyoruz..."
24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı
Halk otobüsleri küle döndü Halk otobüsleri küle döndü
Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı