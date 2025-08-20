Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in ölümünün üzerinden 1 yıl geçti: Yeni gelişme!

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2023’te kayboldu. Ağabeyi Baran Güran’ın saat 20.43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından ekipler harekete geçti.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri günlerce Narin’i aradı. Sulama kanallarından su kuyularına, kayalıklardan boş evlere kadar geniş bir bölgede yapılan aramalarda, Narin’in cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Narin’in ölümü 21 Ağustos’ta gerçekleşti. Küçük kızın, “ağız ve burun kapanması ile boynuna baskı sonucu oksijensiz bırakılarak boğulduğu” tespit edildi.

Amcası Salim Güran’ın aracında Narin’e ait DNA profili bulundu. Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aile bireylerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargılama sonucunda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Diğer sanıklar da “suçluyu kayırma” suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Narin’in adı birçok ilde yaşatılıyor:

Diyarbakır Kayapınar’da Mevlana Ortaokulu’nda adına kütüphane kuruldu.

Bağcılar Mahallesi’nde yapılan anaokuluna “Narin Anaokulu” ismi verildi.

Mardin Midyat’ta Millet Bahçesi Kütüphanesi konferans salonuna adı konuldu.

İzmir, Gaziantep, Sivas, Nevşehir ve Kilis’te parklar onun adını taşıyor.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Sivil toplum kuruluşları Narin için çeşitli etkinlikler düzenlerken, spor müsabakalarında da “Narin için adalet” pankartları açıldı.

MEZARINA ZİYARETLER SÜRÜYOR

Narin Güran’ın Diyarbakır’daki mezarı, farklı illerden gelen vatandaşlarca ziyaret edilmeye devam ediyor. Mezarına gelinlik, çiçek, çelenk, hikâye kitapları, okul çantaları ve oyuncaklar bırakılıyor. Dua edilen ziyaretlerde duygusal anlar yaşanıyor.