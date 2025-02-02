Diyarbakır'da belediyeler terör üssü! Terör iltisaklılar önemli görevlere getiriliyor

DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde haksız işten atma, torpil ve adam kayırmanın sonu gelmiyor... Diğer yandan da terör iltisaklı kişiler işe alınıyor. Diyarbakır'da belediye eşbaşkanı, terör iltisaklı eşini işe aldı, spor koordinatörü yaptı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin yönettiği belediyelerde terör iltisaklı kişiler işe alınmaya devam ediyor. Merkez ilçelerden Kayapınar Belediyesi, kayyım tarafından terör iltisakı nedeniyle işten atılan belediye başkanının eşini işe aldı, koordinatör yaptı.

Merkez ilçelerden olan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar eşi Hayat Dündar’ı belediyede işe aldı. Kayyım yönetimi Hayat Dündar’ın terör iltisakı nedeniyle belediyedeki işine son vermişti.

Hayat Dündar Kayapınar Belediyesinde Spor Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Eş Başkan Cengiz Dündar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonuyla 25 Kasım 2024 tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

13 Ocak 2025 tarihinde tahliye edilen Cengiz Dündar belediyedeki görevine dönmüştü.

Diyarbakır’da DEM Parti’nin yönettiği diğer belediyelerde çoğunluğu ilana çıkmadan açıktan alımla olmak üzere 2 binden fazla kişi işe alındı. İşe alınanların önemli bir bölümünü daha önce terörle iltisaklı olduğu için KHK ile işten atılan isimler oluşturuyor.

Bu kişilerin birçoğu da sosyal medya hesaplarından terörist resimleri paylaşarak dizdikleri övgülerle gündem oluyor.

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