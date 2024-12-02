DMM'den, "Türkiye'den çıkan kimyasal yüklü tanker Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail’in Hayfa Limanı’na gidiyor" iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DMM'den, "Türkiye'den çıkan kimyasal yüklü tanker Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiasına yanıt
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DMM tarafından yapılan açıklamada, Panama bayraklı "TRANS FJORD" isimli geminin 22 Kasım 2024 tarihinde Yalova Limanı’na geldiği ve Belçika’nın Antwerp Limanı’ndan yüklediği "buzlu asetik asit" ile "vinil asetat" gibi ürünleri Yalova Limanı’na boşalttığı ifade edildi. Gemi, 25 Kasım 2024 tarihinde yük taşımadan limandan ayrıldı.

Açıklamada, söz konusu geminin Türkiye’den İsrail’e herhangi bir yük taşımadığı gibi, İsrail’den Türkiye’ye de yük getirmediği vurgulandı. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi çağrısında bulunuldu.

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