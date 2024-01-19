Doğal gaz merkezi için çalışmalar hızlandı! Botaş heyeti Rusya'ya gidecek

Trakya bölgesine kurulması planlanan doğal gaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olmaya hazırlanıyor.

Bu yıl içinde kurulması planlanan merkezin teknik ayrıntılarını görüşmek için BOTAŞ heyetinin bu hafta St. Petersburg'a gitmesi planlanıyor.

Kasım 2023'te yapılan Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu 18. Dönem Toplantısı kapsamında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir araya gelmişti.

Görüşmede Novak, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söylemişti.

Rusya tarafından Trakya’da bir Doğalgaz İkmal Merkezi kurulması halinde Rus gazı Avrupa'ya ve uzak coğrafyalara Türkiye üzerinden açılacak.