Doğal gaza zam var mı? BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı

BOTAŞ, doğal gazda ocak ayı için mesken, sanayi ve elektrik üretim tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Doğal gaza zam var mı? BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı
Yayınlanma:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayında geçerli olacak doğal gaz fiyat tarifesini duyurdu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifelerinde fiyatlar sabit tutuldu.

TARİFELER SABİT KALDI

Ekonomim’in haberine göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı, ocak ayında bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Sanayi aboneleri için belirlenen fiyat, ekmek üreticileri dahil olmak üzere bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesinde ise fiyat 12 bin lira olarak duyuruldu.

AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK FİYATLARINDAN BİRİ

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” ifadesine yer verildi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu artıyorTaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu artıyorYurt
doğalgaz botaş
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!