Doğal gaza zam var mı? BOTAŞ ocak ayı tarifesini açıkladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayında geçerli olacak doğal gaz fiyat tarifesini duyurdu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifelerinde fiyatlar sabit tutuldu.

TARİFELER SABİT KALDI

Ekonomim’in haberine göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı, ocak ayında bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı. Sanayi aboneleri için belirlenen fiyat, ekmek üreticileri dahil olmak üzere bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesinde ise fiyat 12 bin lira olarak duyuruldu.

AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK FİYATLARINDAN BİRİ

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” ifadesine yer verildi