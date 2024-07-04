Doğu Akdeniz'de sular ısındı! Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi

Türk ve Yunan savaş gemileri, karşı karşıya geldi; Doğu Akdeniz’de sular ısındı.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında fiber optik kablo döşeyen İtalyan bandıralı Teliri gemisi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki muhtemel bir kriz yaratacak alana doğru ilerliyor.

Kıbrıs Adası’nın güneyinden kablo döşemeye başlayan Teliri, Batı’ya doğru ilerleyerek Meis Adası açıklarına kadar geldi. Geminin 24 saat içinde Türkiye ile Libya arasında imzalan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın sınırları içine girmesi, yani Rodos'un güneyine ve oradan da daha batıya doğru seyretmesi bekleniyor.

İtalyan gemi, Doğu Akdeniz’de faaliyete başladığı andan itibaren Türk Deniz Kuvvetlerinin takibinde... Gemiyi takip eden Türk korvetlerin, Türkiye-Libya sahasında da görevine devam etmesi bekleniyor.

Ancak bölgede kriz yaratabilecek bir gelişmeyi, Yunan Kathimerini gazetesi duyurdu. Gazete, Teliri gemisini potansiyel Yunan MEB’inde karşılamak üzere Yunan Donanması’na ait füze gemisinin bölgede konuşlandırıldığını yazdı.

Haberde “potansiyel Yunan MEB’i” olarak sözü edilen bölge, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının sınırları içinde kalıyor.

Güney Kıbrıs Rum yönetimince, 23 Haziran’da Türk kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde yayınlanan denizcilik bildirimine, Türkiye sert bir karşı bildirim ile yanıt vermiş, bildirimde, “Rum yönetiminin kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları geçersizdir ve Türkiye tarafından kabul edilmeyecektir.” denilmişti.