MOSSAD davasında mütalaa açıklandı! Savcının istediği hapis cezaları belli oldu

İsrail istihbarat Servisi Mossad’a casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütaalada, sanıkların "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 8’er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmaya, 20 sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları da hazır bulundu.

Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri haklarındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 tutuklu sanığın, tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimallerinin olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca 36 sanığın yurt dışına çıkış yasağının da mevcut delil durumu dikkate alınarak kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.