MOSSAD davasında mütalaa açıklandı! Savcının istediği hapis cezaları belli oldu

Türkiye'de İsrail istihbaratı adına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanıklar hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan mahkeme, 18 sanığın tahliyesine karar verdi, 36 sanığın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

MOSSAD davasında mütalaa açıklandı! Savcının istediği hapis cezaları belli oldu
Editör: Haber Merkezi

İsrail istihbarat Servisi Mossad’a casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütaalada, sanıkların "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 8’er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmaya, 20 sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları da hazır bulundu.

Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri haklarındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 tutuklu sanığın, tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimallerinin olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca 36 sanığın yurt dışına çıkış yasağının da mevcut delil durumu dikkate alınarak kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Spor

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mossad # israil # dava # mahkeme
Çok Okunanlar
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
300 bin TL'nin aylık getirisi şaşırttı
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
O tarihten sonra dolarda işler değişecek mi?
Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Türkiye-Avusturya maçı rekor kırdı!
Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!
Atakum Belediyesi'ne haciz geldi!
Öne Çıkanlar İngiltere sandık başına gitti! Starmer mi Sunak mı kazanacak? | Özgür Özkaya İngiltere sandık başına gitti! Starmer mi Sunak mı kazanacak? | Özgür Özkaya Biden adaylıktan çekiliyor mu? Beyaz Saray cevapladı Biden adaylıktan çekiliyor mu? Beyaz Saray cevapladı