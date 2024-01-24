Doğu Perinçek, ABD'nin Rusya ve Türkiye'yi kuşatma planlarına dikkat çekti!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Perinçek, İsveç’in NATO üyeliğinin oylanmasına ilişkin yanlış bir algı yaratıldığını söyledi.

- İsveç'in NATO'ya alınması İsveç'in meselesi değil, Amerika'nın meselesi. Rusya'dan bir tehdit olur, o zaman İsveç NATO'ya sığınmaya çalışır. Hayır, burada o yok. ABD, Rusya'yı kuşatmaya çalışıyor.

Doğu Perinçek, ABD'nin hem Rusya hem de Türkiye'ye yönelik kuşatma planlarına dikkat çekti.

- İsveç ile ilgili bir karar verilmyior. Amerika'nın saldırganlığı ve Rusya'yı kuşatmasıyla ilgili, Türkiye'yi kuşatmasıyla ilgili bir karar veriliyor.

Perinçek, Amerika'nın yanında konumlanmanın Türkiye'den vazgeçmek anlamını taşıdığını kaydetti.

- Sizin İHA'larınızı, SİHA'larınızı Amerika düşürüyor. Bizim askerimizi Amerika şehit ediyor. Bizim hava sahalarımızı F-16'larla Amerika, Türk ordusuna Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hava sahalarını kapatıyor ve hükümet de askerimizi şehit eden Amerika'yla uyumlu bir güvenlik ve ekonomi siyaseti içine giriyor. Bu yürümez, çok açık söyleyeyim.

Perinçek, oylamaya ilişkin Amerika'dan gelen mesajları da değerlendirdi.