Doğu Perinçek aylar öncesinde AK Parti - CHP koalisyonunu duyurmuştu!

Siyaset cephesinde bugün tartışma konusu olan Ak Parti-CHP koasliyonu, bazıları için bir kaç günlük mesele. Ancak biri var ki bu konuyu yerel seçimden tam 27 gün sonra kamuoyuna açıklamıştı. İşte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 27 Nisan günü İzmir'de ABD'nin Ak Parti-CHP koalisyonu planları üzerine yaptığı o konuşma.



Seçimin üzerinden 27 gün geçti. Bu kez ABD'nin yeni koasliyon planını açıkladı : "Önemli ABD planları var hazırlanan. AK Parti ile CHP’yi bir büyük koalisyonda birleştirmek."



Türkiye bugün Doğu Perinçek'in seçimden hemen sonra açıkladığı planı konuşuyor.



Perinçek: "MHP’yi ondan kopartarak Ak Parti’yi de en sonunda CHP’nin müttefikleri olan PKK ile FETÖ ile müttefik haline getirmek. Dolayısıyla PKK ve FETÖ’ye yeni mevziler kazandırmak." demişti



Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rest niteliğindeki açıklamaları Perinçek'in kamuoyuna duyurduğu o plana işaret ediyor.

"SİPARİŞ EDİLEN NORMALLEŞME"

Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.



