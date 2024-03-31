Doğu Perinçek İstanbul'da oyunu kullandı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı. Saat 07.00'de başlayan illerde oy kullanma işlemi saat 16.00'da, saat 08.00'de başlayan illerde ise saat 17.00'de sona erecek.

DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de İstanbul'da bağlı olduğu seçim sandığında oyunu kullandı.