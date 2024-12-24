Doğu Perinçek'ten dikkat çeken asgari ücret yorumu!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı Çıkış Yolu programı Ulusal Kanal'da başladı... Program devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kameraların karşısına geçerek 2025 yılı asgari ücret rakamlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılında işçinin alacağı en düşük maaş 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ilk değerlendirmeyi program sırasında yapmış oldu.

"22 BİN 104 LİRA ÇOK AZ"

"Tablo çok çarpıcı. Türk-İş Başkanı Sayın Ergün Atalay orada yok. Terketmiş belli" diyen Perinçek şöyle devam etti:

"TİSK temilcisi var, ama işçilerin temsilcisi yok. İşçi sınıfı temsil edilmiyor. Yani o 22 bin 104 lira tespit edilmiş, Bakan 'bin lira da biz destek veriyoruz" dedi. Türk-İş 29 bin 583 diye açıklamıştı. Bugün 7 bin 479 lira daha düşük bir asgari ücret ilan edildi. Ergün Atalay'ın Türk-İş'in toplantıyı terketmesi ya da katılmaması çok anlamlı. Sayın Ergün Atalay 29 bin 583 liranın altında bir asgari ücreti kesinlikle benimsemeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz diye ilan etmişti. Türk-İş'in talebine uygun veyahut en azından ona yakın bir ilan olmayacağını anladılar ve toplantıya katılmadılar. Ortalıkta dolaşan sözlerin çok altında, 22 bin 104 lira çok az."

"SORUMLU ŞİMŞEK DEĞİL HÜKÜMETİN BAŞIDIR"

Doğu Perinçek, eleştirilerin odağında olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili de şu yorumu yaptı:

"Hükümetin bütün yükünü gelip Maliye Bakanı'nın sırtına yüklenmiş oluyor. Bunu doğru bulmuyorum. Burada sorumlu olan doğrudan doğruya hükümetin başıdır ve hükümetin kendisidir. Dolayısıyla bu Maliye Bakanı Şimşek'in asgari ücretidir diye değerlendirmemek gerekir."

İŞÇİ HAREKETİNDE YENİ DALGANIN İŞARETİ

Perinçek, Türk-İş'in de önümüzdeki dönemde açıklanan asgari ücret rakamlarına karşı mücadeleci bir tavır alabileceğini ifade etti ve "Kabul etmediğini ilan edecek. Bugün ilan edilen asgari ücret işçi hareketinde yeni bir yükseliş, yeni bir dalganın işareti oluyor" dedi.