SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı dördüncü toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Yeni yılda brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.