Doğu Perinçek'ten ekonomi eleştirisi! "Bu yönetimle Türkiye ekonomisi batar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Aydınlık Gazetesi'nin ortaya çıkarttığı ve ABD'li yetkililerin Türk iş insanlarının Rusya ile ticareti bırakması için tehdit ettiği haberini değerlendirdi. Perinçek, Amerika'nın emperyalistliğini yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

"Amerika emperyalistliğini yapıyor. Ama ben esas Türkiye Cumhuriyeti hükümetini eleştiriyorum. Bu tür uygulamalar karşısında Türkiye'nin tavır alması gerekiyor."

"SEÇİMDEN SONRA BU BASKILARIN ZARARINI GÖRECEĞİZ"

Perinçek, Türkiye'nin ekonomide dışa bağımlılığıyla enflasyonun düzelemeyeceğini kaydetti. Hükümetin enflasyonu önleyeceğiz diyerek enflasyonu kırbaçlayacak bir uygulama yaptığına dikkat çeken Perinçek “Enflasyon maliyet enflasyonu... Doların yükselmesiyle doğrudan doğruya maliyetlerin artması enflasyonu kırbaçlıyor” dedi. Perinçek şunları söyledi:

"Bizim üreticilerimize domates, salatalık üreten tarımcılarımıza, sanayicilerimize Erdoğan hükümetini şikayet ediyorum. Şikayet makamı olarak Türk milletini görüyorum. Bu yönetimle Türkiye ekonomisi batar. Buradan üreticilerin milli hükümetiyle çıkmak dışında Türkiye için hiçbir çare yoktur. Türkiye büyük çözüme gitmektedir. O çözüme önderlik edecek biricik parti de Vatan Partisi'dir. Erdoğan hükümetinin yanlış politikalarının da halk tarafından hükme bağlanması lazım. Bu uygulamalara karşı Türkiye'nin egemenliğini koruyan, üreticinin baş tacı olacağı hükümetin iş başına gelmesi için artık halkın karar vermesi gerekir. Ama gecikmemesi lazım. Çok ağır sonuçları olmadan bugünden o kararın verilmesi lazım."

"TÜRKİYE VE FİLİSTİN DENİZ YETKİ ANLAŞMASI YAPMALI"

Perinçek, Türkiye ve Filistin'in deniz yetki anlaşması yapmasının Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendireceğini belirtti. Perinçek, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Filistin komşu. Mavi Vatanımızın komşusu Filistin. Deniz yetki alanları nasıl Libya ile yaptık anlaşmayı, Filistin de buna hazır. Bizi çok kuvvetli hâle getirir Filistin ve Suriye ile anlaşmamız." dedi.

"ÖNCÜLERDE UYANIŞ VAR"

Perinçek, partisinin seçim çalışmalarını da anlattı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da yoğun bir çalışma yürüten Vatan Partisi, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de adaylarını açıkladı. Türkiye'nin öncüleri arasında önemli bir uyanış olduğuna dikkat çeken Perinçek "Birlis'te birden bire çok güçlü bir örgütümüz oldu. Tüm il ve ilçe örgütlerinde eli ekmek tutan, halk içinde büyük kökleri olan, sevilen yöneticilerimiz var" açıklamasını yaptı.

Perinçek kadınların siyasete girdiğini de şöyle anlattı:

"Çok çarpıcı bir de kadın önderler çıkmaya başladı. 28 yaşında başı dik, bilgili, kahraman kadın arkadaşlar var. Önemli bir kadın önderler uyanışı var. Sadece orada değil Ege'de de bu var. Kadınlar özgüvenli olarak siyasete girmeye başladı. Vatan Partisi'nde önemli görevler üstlenmeye başladı."

"Çok güçlü adaylarla seçime giriyoruz" diyen Perinçek şöyle devam etti: