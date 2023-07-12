Doğu Perinçek'ten milletvekillerine tarihi çağrı! NATO'ya 'Hayır' oyu verin

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve NATO arasında yapılan üçlü toplantıdan çıkan, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik onayını TBMM'ye sunması kararı ile ilgili paylaşımda bulunan Doğu Perinçek, milletvekillerine tarihi bir çağrıda bulundu.

"GAZİ MECLİS'İN ÜYELERİNE DÜŞEN 'HAYIR' OYU VERMEKTİR"

"Sayın Milletvekillerine açık çağrı" başlığıyla yaptığı açıklamada Doğu Perinçek, Türkiye'ye tehditlerin kaynağının ABD ve NATO olduğunu, NATO'nun genişlemesinin Türkiye'ye tehditleri ağırlaştıracağını belirtti.

Gazi Meclis'in üyelerine düşenin, Hükümet'in İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onaya karşı çıkmak ve "Hayır" oyu vermek olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

- 60 yıllık Avrupa Birliği üyelik masallarını gündeme getirmek, AB üyeliği karşılığında İsveç'e onay verildiğini belirtmek millete açıkça yalan söylemektir. Milletvekillerimiz bu yalanlara kanmamalı, Türkiye'yi Batı kapısına bağlayan bütün zincirleri kırıp atmalıdır.

- 12 Eylüller, 15 Temmuz'lar tekrarlanmasın diye, Uğur Mumcular, Eşref Bitlisler katledilmesin diye, Çorumlar, Maraşlar, Sivaslar yaşanmasın diye, FETÖ'ler örgütlenemesin diye, PKK'nın kökü kazınsın diye, NATO'ya 'Hayır' oyu verin. Milletin vekillerinden beklentisi budur.

Sayın Milletvekillerine açık çağrı:



Türkiye'ye tehditlerin kaynağı ABD ve NATO'dur. NATO'nun genişlemesi, Türkiye'ye tehditleri ağırlaştırır.



Gazi Meclis'in üyelerine düşen, Hükümet'in İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onaya karşı çıkmak, "Hayır" oyu vermektir. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) July 12, 2023