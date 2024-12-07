Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar: “Şam’ın düşmesi Diyarbakır’ı tehdit eder”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'ye tarihi uyarılar yaptı. Perinçek "Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur, Diyarbakır tehdidi ciddileşir" dedi. Suriye'nin birliği açısından Esad'ın alternatifinin olmadığını vurgulayan Perinçek, HTŞ'yi durduracak gücün Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
Doğu Perinçek'ten önemli açıklamalar: “Şam’ın düşmesi Diyarbakır’ı tehdit eder”
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tarihi uyarılar yaptı. Başta AK Parti iktidarı olmak üzere Türkiye'yi uyardı. Vatanseverleri Şam'ın düşürülme girişimlerine karşı tavır almaya davet etti:

"Bunu bütün Türk milletinin evlatları için, fertleri için söylüyorum, Bugün sorumluluk günüdür. Hepimiz göğsümüzü Şam'a siper etmeliyiz. Göğsümüzü Şam'a siper ettiğimiz zaman göğsümüzü Türkiye'ye siper ediyoruz. Göğsümüzü Diyarbakır'a siper ediyoruz. Suriye'nin bölünmesine karşı tavır bugün Türk vatanseverinin sınavdan geçtiği tavırdır."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kritik anda yine önemli tespitler ve uyarılar yaptı. "Hedef Şam" manşetleri atanlara dikkat çekti. Şam'a girip Esad'ı devirmesi hedeflenen kuvvetin Amerikan ve İsrail kuvveti olduğuna dikkat çekti:

"Amerikancı, İsrailci basında yer alan “Ordular ilk hedefiniz Şam'dır” ifadelerinde hangi ordulardan bahsediliyor? Hangi ordulardan bahsediyorsunuz? HTŞ'nin ordularından mı?"

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamaları da ("Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda.") analiz etti:

Vatan Partisi lideri, dikkatleri Erdoğan'ın kullandığı "arzumuz etmiyor", "gönlümüz bunları istemiyor" ve "bölge sıkıntıda" ifadelerine çekti. Perinçek, Türk devletinin tavrının bu sözcüklerle açıklandığını belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız muhaliflerin Şam'a doğru ilerlediğini belirtiyor. Bu bir nesnel gerçeklik olarak. Hemen arkasından ne diyor? “Bu yürüyüşün Şam'a varması arzumuz değil, gönlümüzden geçen bu değil” diyerek de Türk devletinin tavrını Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiş oluyor."

Peki HTŞ nasıl ve kim tarafından durdurulabilir? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şam'a yürüyen HTŞ'yi durdurma gücünün Türkiye'de olduğunu söyledi:

"Türkiye'nin HTŞ’yi durduracak gücü var. Dışişleri Bakanları arasındaki toplantıda Türkiye’nin alacağı tavır bile durdurmaya yönelik olabilir. Yani Türkiye'nin öyle bir gücü var ki HTŞ’yi durdurur. Türkiye’nin, “Dur! Suriye'yi parçalamaya kalkıyorsun, ABD-İsrail'in İkinci İsrail projesine hizmet ediyorsun, sana dur diyorum.” demesi bile durdurur."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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