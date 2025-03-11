Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum: "ABD kıskaca alındı"

Anlaşmayı ABD ve İsrail açısından bir geri çekilme olarak değerlendiren Perinçek, Washington’un bu sürece mecbur kaldığını savundu.

Perinçek, anlaşmanın Türkiye’nin askeri baskısı nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın askeri varlığını tehdit ediyor. Üzerlerinde demir yumruk duruyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Suriye Devleti’nin güçlenmesini istemediğini ancak PKK/YPG içinde çatışmalar yaşandığını belirten Perinçek, “Suriye yönetimi, devlet olabilmek için ikinci bir gücün büyümesini istemiyor. Ayrıca, PKK/YPG tarafından sürülen Arap aşiretleri yurtlarına dönmek istiyor. Bu da sürecin önemli bir ayağı” dedi.

Anlaşmanın, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla da uyumlu olduğunu ifade eden Perinçek, bu sürecin ABD ve İsrail gibi aktörler tarafından engellenmeye çalışılacağını dile getirdi. Perinçek, “Bu süreç çetin ve zorludur, ancak Türkiye’de bunu başaracak bir güç var. Vatan Partisi, bu sürece önderlik edecek birikime sahiptir” diye konuştu.