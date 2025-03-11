Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum: "ABD kıskaca alındı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye Devleti ile YPG’nin yaptığı anlaşmanın bölge ülkelerinin lehine olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum: "ABD kıskaca alındı"
Yayınlanma:

Anlaşmayı ABD ve İsrail açısından bir geri çekilme olarak değerlendiren Perinçek, Washington’un bu sürece mecbur kaldığını savundu.

Perinçek, anlaşmanın Türkiye’nin askeri baskısı nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın askeri varlığını tehdit ediyor. Üzerlerinde demir yumruk duruyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Suriye Devleti’nin güçlenmesini istemediğini ancak PKK/YPG içinde çatışmalar yaşandığını belirten Perinçek, “Suriye yönetimi, devlet olabilmek için ikinci bir gücün büyümesini istemiyor. Ayrıca, PKK/YPG tarafından sürülen Arap aşiretleri yurtlarına dönmek istiyor. Bu da sürecin önemli bir ayağı” dedi.

Anlaşmanın, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla da uyumlu olduğunu ifade eden Perinçek, bu sürecin ABD ve İsrail gibi aktörler tarafından engellenmeye çalışılacağını dile getirdi. Perinçek, “Bu süreç çetin ve zorludur, ancak Türkiye’de bunu başaracak bir güç var. Vatan Partisi, bu sürece önderlik edecek birikime sahiptir” diye konuştu.

Euro rekor kırdı: İlk defa bu seviyeye ulaştı!Euro rekor kırdı: İlk defa bu seviyeye ulaştı!Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Doğu Perinçek YPG
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum
"İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin Truva atıdır"
İstanbul'da gökyüzü sararıyor
İzinsiz fotoğraf paylaşırken dikkat
Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandı
Sadece 7 ülke DSÖ standartlarını karşıladı
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı
İmamoğlu cephesinde yeni gelişme
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin" İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin"
Erken emeklilik şartları değişti! Erken emeklilik şartları değişti!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor!