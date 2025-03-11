Euro rekor kırdı: İlk defa bu seviyeye ulaştı!

Döviz piyasalarındaki dalgalanma sürerken, euro tarihi bir seviyeye ulaştı. Saat 16:45 itibarıyla euro, 40 TL'yi aşarak rekor kırdı. Aynı zamanda, euro/dolar paritesi dört ayın zirvesine çıkarak küresel piyasalarda da yükselişini sürdürdü.

Dolar ise günün ilerleyen saatlerinde 36,58 TL seviyesinden işlem gördü. Euro’nun bu tarihi seviyeye ulaşmasında, ABD’de Trump politikaları sonrası artan 'resesyon' endişelerinin etkili olduğu belirtiliyor. Euro/dolar paritesi, bu gelişmelerin ardından 1.09 seviyesine kadar yükseldi.