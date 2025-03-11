Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor: Uzman isim açıkladı!

Vatandaşlar, "Altın yükselecek mi?" sorusunun cevabını ararken, Altın ve Para Piyasaları uzmanı Nasri Amcalar'dan çarpıcı bir tahmin geldi.

Amcalar, altın piyasasını TGRT Haber'e değerlendirdi. Dünyada her gün yeni gelişmeler yaşandığını ve bunların doğrudan altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. ABD'nin gümrük tarifeleri, Orta Doğu'daki siyasi gerginlikler ve Ukrayna-Rusya krizi gibi küresel olayların altına olan talebi artırdığını vurgulayan Amcalar, bu etkenlerin güvenli liman olarak görülen altını yukarı yönlü baskıladığını ifade etti.

Ons altının kısa sürede toparlanarak yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini öngören uzman, "Şu anda ons altın 2.900 dolar seviyelerinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ons fiyatının 3.000 doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak gram altının da 4.000 TL seviyelerine ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Gram altın fiyatları:

Alış: 3.407,00

Satış: 3.408,00

Çeyrek altın fiyatları:

Alış: 5.628,00

Satış: 5.678,00

Yarım altın fiyatları:

Alış: 11.257,00

Satış: 11.355,00

Tam altın fiyatları:

Alış: 22.444,00

Satış: 22.617,00

Cumhuriyet altını fiyatları:

Alış: 22.930,00

Satış: 23.277,00

Ata altını fiyatları:

Alış: 23.049,00

Satış: 23.214,00

Yatırım tavsiyesi değildir.