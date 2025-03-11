İstanbul'da gökyüzü sararıyor: Çöl tozu uyarısı!

İstanbul, bu hafta itibarıyla Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına girecek. Bu etki, bir hafta süresince devam edecek. Çöl tozlarının yoğunluğu, rengine göre değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, çöl tozlarının özellikle kırmızı, mor ve kahverengi tonlarında olmasının, yoğunluğunun yüksek olduğunu belirtiyor.

Sağlık açısından tehlike arz eden çöl tozlarının, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda dışarıda geçirilen sürenin sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Çöl tozları, insan sağlığını olumsuz etkilerken, bitkiler için farklı bir etki gösteriyor ve bu tozlar, bitkilerin gelişimini destekliyor.