İzinsiz fotoğraf paylaşırken dikkat: Hapis cezası alabilirsiniz!

Bir kişi, arkadaşıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medyada paylaştı ve fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı. Bu durum, "kişisel verileri hukuka aykırı yayma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile sonuçlandı. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzinsiz fotoğraf paylaşırken dikkat: Hapis cezası alabilirsiniz!
Yayınlanma:

Olayın ardından, ilk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı bozarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini öne sürerek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddetti ve verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Bu karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.

Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandıInterpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandıGündem
Ece Gürel'in ölümündeki gizemli nokta: Telefonu neyi ortaya çıkaracak?Ece Gürel'in ölümündeki gizemli nokta: Telefonu neyi ortaya çıkaracak?Gündem
izinsiz hapis cezası
Günün Manşetleri
İstanbul'da gökyüzü sararıyor
İzinsiz fotoğraf paylaşırken dikkat
Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandı
Sadece 7 ülke DSÖ standartlarını karşıladı
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı
İmamoğlu cephesinde yeni gelişme
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
“Okullarımıza LGBT propagandasını sokamayacaksınız”
Çocuk istismarı görüntülerine büyük tepki
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin" İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin"
Erken emeklilik şartları değişti! Erken emeklilik şartları değişti!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor!