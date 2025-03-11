İzinsiz fotoğraf paylaşırken dikkat: Hapis cezası alabilirsiniz!

Olayın ardından, ilk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı bozarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini öne sürerek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddetti ve verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Bu karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.