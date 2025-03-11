Ece Gürel'in ölümündeki gizemli nokta: Telefonu neyi ortaya çıkaracak?

Ece Gürel, 2 Mart'ta İstanbul Kağıthane'deki evinden çıkarak Belgrad Ormanı'na gitmiş ve 4 gün sonra sağ olarak bulunmuştu. Ancak, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Gürel'in ölümünü daha gizemli hale getiren ise montu ve cep telefonunu ormanda bir yere bırakmış olmasıydı. Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in ormanda başına neler geldiği ve ne yaşadığı henüz bilinmiyor.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, bu durumu çözebilecek önemli bir ipucu, Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu olabilir. Telefonu henüz açılamayan Gürel'in, son olarak kiminle konuştuğu veya birilerine ulaşmaya çalışıp çalışmadığı, telefonun incelemesinin ardından netleşecek.