Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı: “Eşkiyalık tarihinde bir ilk!”

Partisinin İstanbul İl Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Perinçek, “Eşkiyalık tarihinde bir ilk yaşandı. Uluslararası bir yolun güvenliği, yolu kesen eşkiyaya verildi. Küresel Eşkıya, bırakın 99 yılı, bu yolu 99 ay bile denetleyemeyecektir” dedi.

"TRUMP YOLU ÇIKMAZ YOLDUR"

Perinçek, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katıldığı zirvede “Zengezur Koridoru”nun adının değiştirilerek “Trump Yolu” yapıldığını hatırlattı.

“Trump Yolu, Türk dünyasının ve Avrasya’nın birliğine değil, ABD ve İsrail’in çıkarlarına açılmaktadır” diyen Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“Bölge ülkelerini birbirine bağlayan stratejik bir yolun güvenliğinin, bölgeyi bölmek isteyen güçlere verilmesi kabul edilemez. Bu girişim, yükselen Asya gerçeğine çarpacak ve başarısız olacaktır.”



Perinçek, Karabağ Zaferi sonrası ABD’nin Güney Kafkasya’daki etkisini kaybettiğini belirterek, Beyaz Saray’daki anlaşmanın bu kaybı telafi etme girişimi olduğunu söyledi:

“Trump Yolu projesi, ABD’nin bölgedeki inisiyatifi yeniden ele geçirme hamlesidir. Ancak Asya ülkeleri bu denetimi asla kabul etmeyecektir. Türkiye de o büyük ülkelerden biridir.”

"ASYA'YI BİRBİEİNE BAĞLAYAN YOLA EVET, EŞKİYANIN BEKÇİLİĞİNE HAYIR"

Perinçek, 3+3 Güney Kafkasya Platformu’nun bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu vurguladı:

“Zengezur, Doğuyu Batıya, Güneyi Kuzeye bağlayan bir yol olarak değerlidir. Ancak bekçiliğinin küresel güçlere verilmesi gerçekçi değildir. Trump Yolu çıkmazdadır ve işlemez.”

Vatan Partisi lideri, “Türk devletlerini ve Avrasya’yı birbirine bağlayan yolun özgürleşmesi” için çalışmalarını sürdüreceklerini, bu hedefi devlet gücüyle hayata geçirmek üzere Türk milletinden yetki istediklerini belirtti.