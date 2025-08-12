İBB şirketine kayyum atandı: Ulaşım seferleri aksayacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, İBB ile ortak çalışan firmalar da soruşturma kapsamına alınmıştı. Bu kapsamda incelemeye tabi tutulan şirketlerden biri, otobüs ve metrobüslerin bakım-onarım işlerini üstlenen Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi oldu. Soruşturma öncesinde şirketin sahipleri Remzi Baka ve Şaban Baka kardeşlerin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Şirket, metrobüs parçalarının temininde ve çalışan maaşlarının ödenmesinde zorlanınca kısa süre içinde konkordato ilan etti. Bu gelişmenin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirketin yönetimine kayyum atadı.

Yeni yönetim, çalışanlara şirketin TMSF tarafından devralındığını bildirerek, hak kaybı yaşanmayacağını ve işlerin aksamadan devam edeceğini duyurdu. Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul’un toplu taşıma araçlarının bakım ve onarımından sorumlu bulunuyordu. Son dönemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle metrobüs seferlerinde gecikme endişeleri gündeme gelmişti.