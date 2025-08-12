Mersin’de şok olay: Profesörün cesedini bidona koyup çöplüğe attı

Olay, 14 Eylül 2024’te Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöp alanında plastik bidon içinde çıplak ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesediyle ortaya çıktı. Konya Selçuk Üniversitesi’nden emekli olan ve çevresinde “profesör” olarak tanınan Selahattin Doludeniz’in ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, oğlu Orkun Doludeniz, cesedi evden bidona koyup taksiyle çöplüğe bıraktığı gerekçesiyle tutuklandı.

Adli Tıp raporunda, cesette ileri derecede çürüme olduğu ve kesin ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. İddianamede, 77 yaşındaki Doludeniz’in destekle yürüyebildiği ancak ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulanarak, Orkun Doludeniz’in babasının bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyip 28 Ağustos’ta tartıştıktan sonra evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği kaydedildi.

Orkun Doludeniz’in ifadesinde, babasının “toprağı hak etmediği” gerekçesiyle ayağını bağlayıp bidona koyduğu ve cesedi eve koyduğu gün doğum günü partisi yaptığı da yer aldı. Ayrıca, birkaç gün içinde farklı sosyal etkinliklere katıldığı, komşuların kötü koku şikayetinden sonra cesedi çöplüğe bıraktığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ihmali davranışının babasının ölümüne yol açtığı, sağlık ve kolluk birimlerine haber vermeyerek yasal sorumluluğunu ihlal ettiği vurgulanarak, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Duruşmanın Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde belirlenen tarihte görüleceği bildirildi.