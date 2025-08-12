Karayollarından sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlarda çalışma var!

Yola çıkacaklar dikkat! KGM’nin açıkladığı yol durumu bültenine göre, birçok noktada trafiğe kapalı veya kontrollü ulaşım sağlanan kesimler bulunuyor. Sürücülerin hem trafik işaretlerine hem de yol görevlilerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu (Ankara İstikameti 1-4. km)

Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarımı nedeniyle 28 Temmuz – 4 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı olacak. Ulaşım İstanbul yönünden çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TAG Otoyolu (Ceyhan – İskenderun Batı 12-16. km)

Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tekirdağ – Silivri Yolu (0-5. km)

Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Muğla – Marmaris Ayrımı – Ortaca Yolu (48-49. km)

Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

Kırşehir – Ankara Yolu (0-5. km)

Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

İnegöl – Domaniç Yolu (4-6. km)

Taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olacak.

Kastamonu – Tosya Yolu (56-63. km)

Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

Söğüt – Korkuteli Yolu (19-34. km)

Asfalt sathi kaplama çalışmaları sürüyor, trafik işaretlerine dikkat edilmeli.

Malatya – Kale Yolu (60-61. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon – Gümüşhane İl Sınırı – Torul – Gümüşhane Yolu (18-24. km)

Kürtün Kavşağı ve Torul Tünelleri’nde yangın söndürme sistemi bakım onarımı yapılacak. 12-13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde, 08:00 – 17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.