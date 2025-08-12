Epözdemir iddiası ortalığı karıştırdı: Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı!

Eski AK Parti Milletvekili Şamir Tayyar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef aldı. Tayyar, Rezan Epözdemir soruşturmasında Uçum başta olmak üzere "‘hatırlı’ çok sayıda ismin devrede olduğunu" iddia etti. İddiaları yalanlayan Uçum'un avukatı "her türlü yasal girişimde bulunulacak" açıklaması yaptı.

İddialara, Uçum’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Çek sert tepki gösterdi. Çek, soruşturmanın gizli olduğunu vurgulayarak, “Asıl soru; soruşturma gizliyken sen bunları nereden biliyorsun? Soruşturma savcılarını nasıl töhmet altında bırakıyorsun? Ya uyduruyorsun ya da hukuk dışı işlerin içindesin.” dedi.

TAYYAR VE KÜLÜNK'TEN AÇIKLAMA

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımda, Beştepe’de Rezan Epözdemir’i korumak isteyen “hatırlı” isimler olduğunu öne sürdü. İlk mesajında, “Dışarıda da karalar bağlayan ‘hatırlı’ dostlar var, kifayetsiz muhterisler var, zübük danışmanlar var.” ifadelerini kullanan Tayyar, ikinci paylaşımında ise Uçum’un adını açıkça zikretti.

Metin Külünk de isim vermeden Mehmet Uçum’u hedef aldı. “Telefon şifresini vermeyerek kimleri saklıyor? Bu saklananlar, Çağlayan Adliyesi Başsavcısı Akın Gürlek’e baskı yapma hakkını nereden buluyor?” diyen Külünk, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük zararı verenler sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

"OPERASYONEL APART ŞAMİL"

Mehmet Çek, Tayyar’ın iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. “Operasyonel aparat Şamil, bütün hayatın yalan ve iftirayla geçti.” diyen Çek, Mehmet Uçum’un böyle bir davaya müdahale etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çek, Tayyar’ın savcıların adını da yalana alet ettiğini öne sürerek, “Uçum’un böyle bir davaya müdahale etmesinin ihtimal dahilinde bile olmadığını bilmez mi Şamil? Domuz gibi de bilir ama ne gam?” ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Mehmet Uçum’un avukatı Zeynep Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uçum’un isminin asılsız iddialarla gündeme getirildiği ve bu paylaşımların hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Hukuka aykırı şekilde isminin kullanılması halinde tüm sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacaktır.” denildi.