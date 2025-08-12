Edirne’de büyük orman yangını: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Devasa boyutlara ulaşan alevler, birçok yerleşim yerini tehdit altına aldı.

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden gelen ekipler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ormanlık alana yakın bazı yerleşim alanlarının alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Rüzgarın şiddeti yangının hızını artırırken, gecenin karanlığını aydınlatan alevler kilometrelerce uzaklıktan bile görülebiliyor.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Valimiz Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tahliye işlemleri devam ederken, vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarına uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları önemlidir” ifadelerine yer verildi.

