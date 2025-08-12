Açık büfe ve serpme kahvaltıda devrim: İsrafa son verecek yeni düzenleme yolda!

Gıda enflasyonunun yükselmesine neden olan bu israf sorunu, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’nun gündemine alındı. Kurul, israfı önlemeye yönelik kapsamlı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Meclis’te yapılacak kanuni düzenlemelerle israfın önüne geçilecek ve mekânların serpme kahvaltıda kişi dayatması sona erecek.

SERPME KAHVALTILARDA BÜYÜK İSRAF

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıların yaklaşık yüzde 50’sinin çöpe gittiğine dikkat çekti. Bingöl, “İsraf, mekânların kişi sayısı dayatmasıyla artıyor. Örneğin, üç ya da dört kişi iki kişilik serpme kahvaltı ile rahatlıkla doyabilir; ancak çoğu mekân kişi zorunluluğu getirdiği için gereğinden fazla ürün sunuluyor. Bazı yiyecekler masadan hiç el değmeden çöpe gidiyor” dedi.

"HER ŞEY DAHİL DÖNEMİ DEĞİŞİYOR"

Otellerdeki açık büfelerde de durumun farklı olmadığını belirten Bingöl, “Çeşit çok diye insanlar her şeyden alıyor, fakat tüketilmeyen milyonlarca lira değerinde yiyecek çöpe atılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de gıda enflasyonuyla mücadelede israfın önlenmesinin öncelikli olduğunu vurgulayan Bingöl, “Kurul olarak hazırladığımız raporu iki ay içinde Cumhurbaşkanımıza ve ilgili kurumlara sunacağız” dedi.