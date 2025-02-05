Doğu Perinçek’ten Trump’a: “Gazze Amerikan askerine mezar olacak”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Perinçek’ten Trump’a: “Gazze Amerikan askerine mezar olacak”
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Trump, Gazze'yi ele geçirip Filistinlileri bölgeden süreceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi liderler sessizliğini korudu.

Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Amerikan askerine mezar olacak" diyerek Trump’a sert bir tepki gösterdi.

Filistin direniş örgütü HAMAS da Trump’ın açıklamalarına karşılık verdi. HAMAS’tan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın sözlerinin Filistin halkına düşmanlık içerdiği ve bölgedeki istikrarı bozacağı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Trump’ın açıklamaları Filistin halkına ve onların davasına düşmancadır ve bölgede istikrara hizmet etmemektedir; aksine, 'ateşe benzin dökmek' anlamına gelmektedir. Biz, dünyadaki hiçbir devletin topraklarımızı işgal etmesine ve Kudüs'ü başkent yaparak Filistin devletini kurmaya çalışan halkımız üzerinde vesayet kurmasına izin vermeyeceğimizi vurguluyoruz."

Doğu Perinçek trump
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