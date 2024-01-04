Doğu Perinçek'ten Yargıtay Açıklaması! "Türkiye Tarihinde İlktir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı hakkında aldığı kararı Akit TV'de değerlendirdi. Perinçek yaptığı açıklamada, "Alkışlıyorum Yargıtay'ın 3. Dairesi'ni ve Yargıtay Başkanı'nı. İşte hukukçu öyle olur. Türk hukuku odur." dedi. Ayrıca, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararında AYM üyelerinin suç işlediğinin belirtildiğini vurguladı. Perinçek'in açıklamaları şu şekilde:

- Yargıtay aslan gibi. İşte mahkeme öyle olur. Bugün de Yargıtay 3. Dairesi karar aldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararları hukuk dışıdır dedi. Alkışlıyorum Yargıtay'ın 3. Dairesi'ni ve Yargıtay Başkanı'nı. İşte hukukçu öyle olur. Türk hukuku odur. Ne diyorlar; Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri yanlış içtihatta bulunuyor demiyorlar, suç işliyorlar diyorlar. Bakın bu Türk tarihinde çok önemli bir olay. Bir ilk. Yalnız Yargıtay Başsavcısı değil, 3. Ceza Dairesi ve 3. Ceza Dairesi'ne de Yargıtay Genel Kurulu ve Yargıtay Başkanı da sahip çıktı. Yargıtay bir kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti hukukuna sahip çıkıyor.