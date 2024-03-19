Dolandırıcıların yeni hedefi IP adresi

İnternet artık hayatımızın her anında önemli bir rol oynuyor. Sınırsız paketlerle birlikte internet paylaşılıyor. Tek aboneliği birden fazla kişi kullanıyor. Ancak bu durum fazlasıyla risk teşkil ediyor! Uzmanlara göre yasa dışı bir işlem halinde şifresini paylaşanların başı ağrıyabilir.

Editör: Yasin Emre Gök
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Wifi şifresini arkadaşlarıyla ya da komşularıyla ile paylaşanlar aman dikkat...Çünkü siber dolandırıcıların yeni hedefi sizin İnternetiniz. Yani IP..

Çoğu kullanıcılar bir şey olmaz diyor. Kimi iyi niyeti ile kimi de faturayı daha ucuza getirmek için wi fi şifresini paylaşıyor... İnternetten yaşa dışı işlem yapacak kişiler şifresini, başkalarıyla paylaşanları hedef alıyor. Aslında kişiye özel olması gerekiyor, ama o şifreler her yerde paylaşılıyor ve sizi suça ortak edebiliyor...

Dolandırıcılıktan yasa dışı bahse birçok suçla karşı karşıya kalınabiliyor... Son dönemlerde IP mağdurlarının yargılandığı davaların sayısı da arttı. Uzmanlar ise uyarıyor. .

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# dolandırıcılık # wifi # bilgisayar
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