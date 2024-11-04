"Dosyadan alınma” iddiasına soruşturma: Gazetecilere adli kontrol, avukata ev hapsi

İstanbul'da dağıtılan çetesi soruşturması üstlenen savcının "dosyadan alınan" iddiasına ilişkin yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma kapsamında, Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı ​​ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
"Dosyadan alınma” iddiasına soruşturma: Gazetecilere adli kontrol, avukata ev hapsi
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İstanbul'da dağıtılan çetesi soruşturması üstlenen savcının "dosyadan alınan" iddiasına ilişkin yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma kapsamında, Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can gözaltına alındı ​​ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Avukat İrem Çiçek hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar nedeniyle “yanıltıcı bilgilerin alenen yayma”, “yargı görevlilerine hakaret” ve “iftira” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma kapsamında, ilk yayın yapan Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve avukat İrem Çiçek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, nöbetçi mahkeme Avukatı İrem Çiçek hakkında ev hapsi kararı verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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