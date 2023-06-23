Dr. Doğu Perinçek yazdı: "Kerem ile Aslı’nın NATO ile LGBT’ye karşı mücadelesi"

Kerem ile Aslı'nın NATO ile LGBT'ye karşı mücadelesi



• Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) yazdı. pic.twitter.com/bTgiKaA1Zy — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 23, 2023

NATO ve LGBT, emperyalist sistemin iki önemli aracıdır.

NATO, ABD emperyalizminin insanlık üzerindeki silahlı şiddet örgütüdür ve ABD’nin NATO ülkelerini denetleme aracıdır.

LGBT ise emperyalist sistemin insanlık üzerindeki ideolojik hegemonya, köleleştirme aracıdır.

İkisi birbirini tamamlar. NATO’da silahlı şiddet var. LGBT’de ise ideolojik dayatma var.

LGBT NATO’SUZ YAPAMAZ

Dikkat edilirse, LGBT’yi insanlığa dayatan başta ABD olmak üzere NATO devletleridir. NATO’nun tanrısı, Atina ve Roma tanrıları gibi eşcinseldir. NATO devletleri, ellerindeki bütün iktidar araçlarıyla hem kendi halklarına hem de bütün insanlığa LGBT’yi dayatıyor.

LGBT, bireyin özgür tercihi değil emperyalizmin topluma ve bireye dayattığı bir zorlamadır. Bu nedenle LGBT, çağımızdaki varlığını emperyalizme ve NATO’ya borçludur. Köleliğin çöküş dönemlerinde Atina devleti ve Roma imparatorluğu gibi köleci devletlere borçlu idi. Bugün emperyalist-kapitalist sistemin çürüme döneminde “modern köleci” devletlere borçlu.

Aşırı sınıfsal tahakküm sistemlerinde cinsel eşitsizlikler de aşırılaşıyor ve kadın kafese hapsediliyor. Eşcinsellik, kafesteki kadının hüznüdür ve Leylasız kalan Mecnun’un aşkını kaybettiği gibi cinsiyetini de kaybetmesidir.

NATO LGBT’SİZ YAPAMAZ

İnsanlık hiçbir zaman yalnız zorbalıkla denetim altında tutulamamıştır. Her zulüm sisteminin toplumu hizada tutacak ideolojik hegemonyaya ihtiyacı vardır. Artık kapitalizmin büyük teorisyenleri, büyük yazarları, büyük sanatçıları yok. Onlar kapitalizmin yükseliş çağında kaldılar. Şimdi emperyalist kapitalizmin LGBT’si var. Başlıca ideolojik hegemonya aracı LGBT oldu. Çöken sistem, ancak insanı ideolojik planda cinsiyetsizleştirerek, kendi cinsine ve eşine yabancılaştırarak, insanı sevdasızlaştırarak, insan doğası ile bilincini parçalayarak ayakta kalmaya yöneldi.

NATO İLE LGBT HEMPA

Çağımızın çürüyen emperyalist kapitalist sisteminde NATO ile LGBT hempa oldular. Hempa, Farsça’da ayaktaş demek. NATO ve LGBT, çürüyen emperyalist sistemin ayakdaşlarıdır. Sistem iki ayakla yürüyemiyor ama ayakta kalma gayretinde.

Bir ayak NATO.

Bu ayakta terör var.

Diğer ayak LGBT. Bu ayakta insanı cinsiyetine yabancılaşması ve kölelik var.

BİR TARAFTA İNSANLIK KARŞI TARAFTA NATO İLE LGBT

LGBT propagandasına ve örgütlenmesine karşı mücadele, dünyanın her yerinde emperyalizme karşı mücadeledir NATO’ya karşı mücadeledir.

NATO’ya karşı mücadele, dünyanın her yerinde aynı zamanda LGBT köleliğine karşı mücadeledir.

NATO devletleri insanlığa LGBT’yi dayatırken, NATO’ya karşı bağımsızlıkları için ve insanca yaşam için mücadele eden devletler LGBT dayatmasına karşı da mücadele ediyorlar.

Bir tarafta NATO ve LGBT dayatması var.

İnsanlık tarafında NATO’ya ve LGBT dayatmasına karşı mücadele var.

Türkiye’de de öyle değil mi? İstanbul Sözleşmesi’ne oy verenler NATO’ya da boyun eğiyor.

NATO’ya boyun eğenler LGBT’ye boyun eğiyorlar.

ROMEO VE JULIET’İN MÜCADELESİ

İnsanlığın geçmişinde Kerem ile Tahir, Leyla ile Ayla, Romeo ile Robert, Juliet ile Mary diye bir masal yok. Zulmün ve belanın masalı olmaz.

Kerem ile Aslı, NATO ile LGBT’ye karşı savaşıyor.

Romeo ile Juliet, insanın cinsiyetsizleştirilmesine karşı savaşıyor.

Elbuca ile Mzago, aşkın katledilmesine karşı savaşıyor.

Sevdalı olanlar, sevdasızlığa karşı savaşıyor.

NATO’ya ve LGBT’ye karşı mücadele, insanlık için mücadeledir.