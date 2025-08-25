Düğün sektöründe büyük vurgun: 3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), düğün salonları ve lüks düğün organizasyonlarına yönelik yürüttüğü saha çalışmaları ve yapay zekâ destekli denetimlerde, 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti.

Düğün sektöründe büyük vurgun: 3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin de etkisiyle başlatılan kapsamlı denetimlerde, beyan edilen gelirlerle fiili tahsilatlar arasında ciddi farklılıklar olduğu belirlendi.

Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri kapsamında ilk etapta 474 düğün salonunda 1226 fiili denetim yapıldı. Bununla birlikte, sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalınmadı; düğün organizasyon hizmeti veren 4 bin 623 mükellef, yapay zekâ destekli analiz sürecine tabi tutuldu.

DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Denetimlerde; mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi pek çok veri, büyük veri analitiği ve ilişkilendirme algoritmalarıyla detaylı şekilde incelendi.

Çalışmalar sırasında düğün sektörü, kır düğünü organizatörleri, lüks kokteyl ve davet firmaları ile klasik salon işletmeleri şeklinde ayrı kategorilerde değerlendirildi. Gelir ile beyan arasındaki en büyük fark, lüks düğün hizmeti sunan organizasyonlarda tespit edildi.

Yapılan analizler sonucunda yaklaşık 1600 mükellef “riskli” olarak belirlendi ve bu firmalar izaha davet edilerek gelir farklarına ilişkin açıklama yapmaları istendi.

Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. GİB, düğün salonları ve organizasyon firmalarında toplam 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir bulunduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasındaki görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor. Denetimler sürecek.”

