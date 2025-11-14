Dünya Gençliği Filistin İçin Birleşiyor: Uluslararası Filistin Gençlik Zirvesi Yarın Başlıyor

Filistin’e yönelik emperyalist-siyonist saldırganlığa karşı dünya gençliği yarın ortak bir cephede buluşuyor. 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Uluslararası Filistin Gençlik Zirvesi, 36 ülkeden ilerici ve anti-emperyalist gençlik örgütünü aynı çatı altında bir araya getiriyor. Zirve, YouTube üzerinden Türkiye saatiyle 19.00’da canlı yayınlanacak. Zirvenin moderatörlüğünü, WAYU Genel Sekreteri Taha Küçükuygun üstlenecek.

WAYU ÖNDERLİĞİNDE TARİHÎ BULUŞMA

WAYU (World Anti-Imperialist Youth Union / Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Örgütü) tarafından organize edilen zirve, Filistin’e destek amacıyla son yıllarda düzenlenen en geniş kapsamlı uluslararası gençlik buluşması olacak. Türkiye’den Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Can Aybars Bilgiçer ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, Filistin direnişine omuz veren Türk gençliğinin temsilcileri olarak zirvede yer alacak.



Zirveye Filistin’den Rusya’ya, Latin Amerika’dan Batı Asya’ya kadar geniş bir coğrafyadan örgütler katılıyor. ABD’den American Communist Party, Cezayir’den Union of Algerian Academics, İran’dan Coalition for Resistance, Venezuela’dan JPSUV, Lübnan’dan Youth and Student Committee to Support the Palestinian Cause, Pakistan’dan Imamia Students Organization, Rusya’dan Eurasian Youth Union gibi yapılar zirvede söz alacak.

GÜNDEM: SOYKIRIMIN HESABI, DİRENİŞİN MEŞRUİYETİ VE ORTAK MÜCADELE

Zirvenin ana tartışma başlıkları Filistin’deki soykırımın teşhiri ve uluslararası hukuk zemininde hesap sorulması hedefi etrafında şekilleniyor. Programda ayrıca,

- Direniş hakkının meşruiyeti,

- Gazze’nin yeniden inşasında gençliğin rolü,

- Uluslararası dayanışma mekanizmalarının somutlaştırılması,

- ABD–İsrail–İngiltere destekli Üç Ayaklı Tehdit’in teşhiri,

- WAYU’nun yeniden canlandırılması,

- Gençlik enternasyonalizminin kurumsallaştırılması başlıkları ele alınacak.

Zirve, yalnızca dayanışma açıklamalarının ötesinde, gençlik örgütlerinin siyasi, insani ve kurumsal katkılarını ortak bir plan altında toplamayı amaçlıyor.

GENÇLİK DEKLARASYONU YARIN AÇIKLANACAK

WAYU Genel Sekreteri Taha Küçükuygun, 16 Kasım Pazar günü (Yarın) gerçekleşecek zirve sonunda Uluslararası Gençlik Deklarasyonu ve Ortak Eylem Planı yayınlanacağını açıkladı. Açıklamada, gençliğin emperyalizme karşı tutumunun netleşeceği vurgulandı:

“Filistin halkının direnişi yalnız değildir. Dünya gençliği, ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı ortak bir iradeyle ayağa kalkıyor.”

Küçükuygun, zirvenin tarihe not düşecek bir dayanışma platformu olacağını belirterek tüm gençleri yayını takip etmeye çağırdı.