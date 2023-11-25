Dünyanın En Büyük Örtü Altı Tarım Fuarı

Uluslararası alanda en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, 22'nci kez dünya tarım sektörünü bir araya getirdi. Fuarda, Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılımla yer aldı. En yüksek katılım 65 firma ile Çin'den oldu.

Tohumdan sulamaya, gübreden fideye son ürünlerin ve teknolojik gelişmelerin tanıtımı yapıldı. Yeni çözümler sunuldu. Growtech Fuar Direktörü Engin Er, Ulusal Kanal’a konuştu. Er, sera kurulum sistemlerine yurtdışından yoğun talep olduğunu söyledi.