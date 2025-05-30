Duran Kalkan’dan örgüt içi muhalefete tepki: "Savaş istiyorlarsa kendileri savaşsın"

PKK’nın silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinin ardından örgüt içinde başlayan tartışmalar büyüyor. Kurucu kadroda yer alan Duran Kalkan, silah bırakma kararına karşı çıkanlara tepki gösterdi. “Bu kadar savaşı savunuyorlarsa, buyursunlar kendileri savaşsın” dedi.

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Duran Kalkan’dan örgüt içi muhalefete tepki: "Savaş istiyorlarsa kendileri savaşsın"
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PKK’nın fesih kongresini yöneten Kalkan, silahlı mücadelenin artık miadını doldurduğunu söyledi. Örgüt içinde bu karara karşı çıkanları hedef alan Kalkan, şunları kaydetti:

“Bu kadar savaştan sonra neden bırakılıyor diyenler var. Peki bu halk ne zamana kadar savaşacak? Kürtlerin kaderi hep çatışma mı olacak? Savaşı bu kadar isteyen varsa, buyursun kendisi devam etsin. Ellerinden tutan yok.”

Kalkan, Abdullah Öcalan’ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısının esas alınması gerektiğini belirterek, bu çizginin dışına çıkanlara karşı mücadele edeceklerini ifade etti:

“Önder Apo’nun çağrısı, yeni bir sürecin temelidir. Bu temelde kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Bu dönüşümde bizimle olanlar dostumuzdur. Karşı çıkanlarla ise her alanda mücadele ederiz. Herkes bunu böyle bilsin.”

Duran Kalkan, PKK içinde ideolojik bir yenilenme gerektiğini savundu. Herkesin kendi gerçekliğiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nusret Senem, Duran Kalkan’ın açıklamalarını değerlendirdi. Açıklamaların, PKK içindeki hizip çatışmasını yansıttığını belirten Senem, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu açıklama, örgüt içi bir ayrışmanın göstergesi. Duran Kalkan’ın, Abdullah Öcalan’ın çizgisine daha yakın olduğu açıkça görülüyor. Bu açıklamalardan sadakat mesajı da çıkarılabilir.”

PKK’daki ikiliğe dikkat çeken Senem, Duran Kalkan’ın Murat Karayılan ve Bese Hozat’tan ideolojik olarak ayrıştığını belirtti:

“Kalkan ve Öcalan, örgütün emperyalist ülkelerin ve İsrail’in aleti olmaması gerektiğini savunuyor. Diğer kanat ise silahlı mücadeleyi sürdürerek emperyalistlerin desteğiyle başarı hedefliyor. Bu, örgüt içinde derin bir ideolojik kopuşa işaret ediyor.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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