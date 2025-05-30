NATO sınırda, Meclis sessiz: Vatan Partisi ve TGB'den TBMM önünde eylem

Meclis uyuma NATO sınırda"... Bu slogan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde atıldı. Amerikan Ordusunun Yunan sınırın Türkiye'yi askeri tatbikat ile hedef aldığını belirten Vatan Partisi üyeleri, "Türkiye’yi savunacak cesur bir kişilik yok mu?" diye soruldu.

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NATO sınırda, Meclis sessiz: Vatan Partisi ve TGB'den TBMM önünde eylem
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Dedeağaç'ta NATO tarafından düzenlenen "Anında Müdahale Tatbikatı'na" Vatan Partisi ve TGB, TBMM önünden tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Meclis'e seslenerek "derin uykunuzdan uyanın hedef Türkiye" dedi.

"Sınırımızda tatbikat yapan ABD ve NATO’dur. Daha 9 sene önce şimdi çatısı altında bulunduğunuz bu Meclisi bombalayan ABD ve NATO! Başınızın üzerine yağan bombalar da uyandırmıyor mu sizi uykunuzdan? Yok mu şu milletin Meclisinde çıkıp konuşacak bir milletvekili.

Türk milletinin tavrını dile getirecek, Türkiye’yi savunacak cesur bir kişilik yok mu? “Bu tatbikat ne iştir” diye soracak cesareti olan yok mu?"

Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun da hükümete seslenerek bağımsızlık ile atlantik sistemi arasında karar verme zamanı olduğunu belirtti.

"Artık Edirne değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz ve hükümetimiz sınav veriyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetimiz, Atlantik mi, tam bağımsız Türkiye mi karar vermek zorunda!"

Küçükuygun, TGB'nin çuval davasını da hatırlatarak Türk gençliğinin elinde çuvallar emperyalistlere karşı her an hazırız mesajı verdi.

"Eğer ki bu ülkenin bir karış toprağına göz dikerseniz biz de elimizde çuvallarla hazır bekliyoruz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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