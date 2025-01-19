Düşen dronu gören çocukların yaşadıkları şaşkınlık dron kamerasına böyle yansıdı.

Adana'da çekim yapan Turgut Kızıltaş'ın dronu bir köy yakınına düştü. Düşen dronu gören çocukların yaşadıkları şaşkınlık dron kamerasına böyle yansıdı. Video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı

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Düşen dronu gören çocukların yaşadıkları şaşkınlık dron kamerasına böyle yansıdı.
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Adana'da çekim yapan Turgut Kızıltaş'ın dronu bir köy yakınına düştü. Düşen dronu gören çocukların görüntüleri ortaya bu renkli görüntüleri çıkardı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüntüler çeken dron pilotu Turgut Kızıltaş, Adana il merkezine giderken bir köy yakınında çekim yaptı. Çekim yaptığı sırada düşen dronu köydeki meraklı çocuklar buldu. O anda çocukların yaşadığı şaşkınlığı ise düşen dronun üzerine takılı aksiyon kamerası saniye saniye kaydetti.

“Bu saatli bomba gibi bir şey galiba”

Çocuklardan birinin “Bu saatli bomba gibi bir şey galiba” sözleri ile diğer çocukların bir an kaçması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar, daha sonra Kızıltaş'ın gelmesi ile birlikte dronu sahibine verdiler. Kızıltaş'ın arşivinden çıkan görüntüleri sosyal medyada paylaşması ile görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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