Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere karşı mücadele aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 2020 yılında 43 bin 658, 2021'de 50 bin 420, 2022'de 124 bin 441, 2023'te 130 bin 609 ve bu yıl ise 20 Eylül'e kadar 93 bin 377 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Haziran 2023 ile 20 Eylül 2024 tarihleri arasında 214 bin 217 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi.

Aynı dönemde 182 bin 980 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken vize muafiyeti ya da ikamet süresi sona eren 511 bin 212 kişi kendiliğinden Türkiye'den çıkış yaptı.

Aynı dönemde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 9 bin 863 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda yakalanan 16 bin 136 kişiden 5 bin 835'i tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sayısı 270'e çıkan Mobil Göç Noktası araçlarıyla geçen yılın haziran ayından 20 Eylül 2024'e kadar 1 milyon 581 bin 27 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sonucu 138 bin 356 düzensiz göçmen tespit edildi.

Geçen yılın haziran ayından itibaren 126 charter (özel uçuş) seferi ile 23 bin 779 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Gönüllü geri dönüş kapsamında 2016-2024 yılları arasında toplam 715 bin 654 Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sağlandı.

Sınır güvenliği çerçevesinde 1168 kilometrelik güvenlik duvarı ve 1440 kilometrelik devriye yolu tamamlandı.