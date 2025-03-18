Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağrıldı

Ece Üner, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizleri de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

15 Mart 2025 tarihinde X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden @ismailsaymaz isimli kullanıcı tarafından "Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım... Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum... Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu. Bu paylaşımın ardından, 15 Mart 2025 tarihinde @eceuner12 isimli (Özge Ece Bayramoğlu olduğu tespit edilen şahıs) kullanıcı tarafından "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!" şeklinde bir yanıt verildi.

Bu paylaşım nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 Maddesinde düzenlenen yargı organlarını alenen aşağılama ve 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şahsın ifadeye çağrılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği kaydedildi.