Eda Nur'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturmanın şüphelisi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, savcılığa teslim oldu. Sukas, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eda Nur'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Editör: Yasin Kerim Aşan

5 yaşındaki Eda Nur Gezer, Küçükçekmece’de bir parkta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında yakalama kararı bulunan Ali Sukas, savcılığa teslim oldu. Şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# küçükçekmece # soruşturma
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