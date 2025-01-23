Edip Akbayram'ın son durumuyla ilgili yeni gelişme

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, usta sanatçının tedavisiyle ilgili “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” dedi.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği tespit edilen 75 yaşındaki usta isim, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 ve 13 Ocak tarihlerinde ameliyat edilmişti. Tedavisi yoğun bakımda süren Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Sanatçının eşi Ayten Akbayram, son durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Hala yoğun bakımda, doktorlar iyiye gittiğini söylüyor. İnşallah iyi olacak," ifadelerini kullandı.