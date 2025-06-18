Edirne merkezli suç örgütü çökertildi! 50 milyonluk para trafiği ortaya çıktı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “Sevenler” isimli suç örgütü takibe alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir illerinde 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün lideri olduğu öne sürülen N.S. dahil 9 zanlı gözaltına alındı.

SİLAHLAR, PASAPORTLAR, ZULALI ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, zulalı otomobil, 16 adet Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu, çeşitli ülkelere ait plakalar, 10 gram altın ve 15 bin lira nakit para ele geçirildi.

Zanlılar hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak”, “Suç gelirlerini aklama” ve “Göçmen kaçakçılığı” suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MASAK: “PARA TRAFİĞİ 50 MİLYON LİRA”

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, şüpheliler arasındaki para trafiği son bir yılda 50 milyon liraya ulaştı. Söz konusu hareketlilik, suç gelirlerinin aklandığına dair güçlü şüphe oluşturdu.

Operasyon sırasında suç örgütünün yurt dışına kaçırmak istediği 9’u Türk vatandaşı, 12’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı.

Yakalanan Türk vatandaşlarının birçoğunun asayiş, terör ve uyuşturucu suçlarından arandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 2 araç sürücüsü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgileri paylaşarak Edirne Valisi Yunus Sezer, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Başsavcı Vekili Okan Yıldız, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve operasyonu gerçekleştiren emniyet teşkilatını tebrik etti.

Yerlikaya açıklamasında, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.