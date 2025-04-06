Edirne'de acı veda! Okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki kız toprağa verildi

Edirne’de dün sabah saatlerinde yaşanan ve büyük yankı uyandıran cinayetin ardından, 15 yaşındaki G.C.'nin cenazesi bugün toprağa verildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan genç kızın naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde Yıldırım Hacısarraf Mahallesi’ndeki Yıldırım Akmescid Camisi’ne getirildi.

Cenazede acılı aileye yakınları ve mahalle halkı destek olurken, anne ve baba ayakta durmakta zorlandı. G.C., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından dualarla Bademlik Mezarlığı’na defnedildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Olay, Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde okul bahçesinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve vücudunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti.

Hayatını kaybeden kişinin 15 yaşındaki G.C. olduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 14 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.